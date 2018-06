Polícia de Hong Kong entra em confronto com estudantes Estudantes entraram em confronto com a polícia durante manifestações por mais democracia na região. Na noite de sexta-feira, cerca de 150 manifestantes escalaram um muro em um local chamado Praça Cívica, com o objetivo de entrar um edifício do governo. A polícia prendeu dezenas de estudantes e usou spray de pimenta contra os ativistas.