Polícia de Hong Kong inicia retirada de barricadas das ruas

HONG KONG - A Polícia de Hong Kong começou a retirar nesta segunda-feira, 13, barricadas levantadas pelos manifestantes pró-democracia em algumas regiões da área tomada por protestos e ocupada há 16 dias por milhares de pessoas.

Segundo um comunicado emitido pela Polícia de Hong Kong, a operação de retirar as barricadas começou nas áreas de Admiratly e Mong Kok com a intenção de aliviar o trânsito. As autoridades policiais afirmaram que as operações não foram uma tentativa de impedir os protestos.

Em Admiralty, onde os protestos ocorrem ao redor de prédios governamentais desde o dia 28 de setembro, a polícia liberou duas vias para facilitar o acesso de funcionários públicos a seus escritórios.

Enquanto isso, várias ruas na região central e algumas vias nos bairros de Mong Kok e Causeway Bay continuam ocupadas pelas dezenas de manifestantes que passaram ali a noite do domingo. / EFE