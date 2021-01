Polícia de Hong Kong prende dezenas de líderes pró-democracia

HONG KONG - A polícia de Hong Kong prendeu dezenas de funcionários e ativistas pró-democracia eleitos na manhã desta quarta-feira, 6 (horário local), sob suspeita de minar uma nova lei de segurança nacional depois de tentarem organizar eleições primárias informais no ano passado para o legislativo da cidade.

As prisões em massa marcaram a maior batida policial até então sob a lei de segurança, que o governo central chinês impôs a Hong Kong em junho para reprimir a dissidência após meses de violentos protestos contra Pequim. A ação desta quarta-feira sugeriu que as autoridades estavam lançando uma ampla rede em busca de qualquer um que tenha desempenhado um papel importante na oposição ao governo.

Leia Também Tribunal chinês condena dez ativistas de Hong Kong por tentativa de fuga para Taiwan

A polícia de Hong Kong não identificou imediatamente os detidos e disse que uma contagem exata dos presos não estava disponível. Mas alguns meios de comunicação locais informaram que até 50 pessoas foram presas.

A natureza abrangente das prisões - que incluiu figuras que pediram um confronto agressivo com as autoridades e aqueles que apoiaram táticas mais moderadas - ressaltou os esforços dos funcionários do governo para enfraquecer qualquer oposição significativa nas instituições políticas da cidade. Junto com a detenção de ativistas, as autoridades prenderam pelo menos dez ex-membros do Conselho Legislativo e vários vereadores distritais, uma posição eleita hiperlocal dominada por figuras pró-democracia.

As forças pró-democracia têm enfrentado cada vez mais pressão no último ano. Antes da última batida policial, a polícia prendeu dezenas de pessoas sob a lei de segurança nacional, incluindo Jimmy Lai, o magnata da mídia e fundador do Apple Daily, um jornal pró-democracia.

O governo de Hong Kong desqualificou vários candidatos pró-democracia de concorrer às eleições para o Conselho Legislativo. Em novembro, o governo desqualificou quatro representantes pró-democracia que, segundo ele, apoiaram ou criticaram inadequadamente as sanções dos EUA contra a cidade. Os demais membros da oposição renunciaram em protesto.

“Esta é uma varredura total de todos os líderes da oposição”, disse Victoria Hui, professora associada de ciência política da Universidade de Notre Dame que estuda Hong Kong. Se concorrer a um cargo e tentar ganhar as eleições são considerados subversão, ela acrescentou, então a lei de segurança “visa a subjugação total do povo de Hong Kong”.

“Não deve haver expectativa de eleições em qualquer sentido que saibamos se e quando as eleições serão realizadas no futuro”, disse Hui.

A primária não oficial, realizada em julho, foi organizada pelo campo pró-democracia em um esforço para reduzir o número de candidatos nas eleições de setembro para o Conselho Legislativo de Hong Kong. Dezenas de candidatos expressaram interesse em concorrer, apesar de um sistema de votação que dá vantagens significativas aos candidatos estabelecidos. O campo pró-democracia, que tinha uma longa chance de ganhar a maioria, queria tentar aproveitar o momento criado pela derrota esmagadora dos candidatos do establishment nas eleições para o conselho distrital de 2019.

Se eles tivessem conseguido vencer, muitos dos candidatos da oposição disseram que planejavam usar essa maioria para bloquear a agenda do governo, incluindo vetar o orçamento anual. Se o orçamento for vetado duas vezes, o presidente-executivo será forçado, segundo a lei de Hong Kong, a renunciar.

Funcionários do governo advertiram que tal plano poderia ser considerado subversão segundo a lei de segurança nacional. A eleição de setembro nunca aconteceu. O governo de Hong Kong a adiou no final de julho por um ano, citando preocupações com o coronavírus. Muitos partidários da democracia acusaram as autoridades de tentarem evitar uma perda embaraçosa para o campo pró-Pequim.

Mais de 600 mil habitantes de Hong Kong votaram nas eleições primárias de julho, em grande parte selecionando novos candidatos que favoreciam uma abordagem mais agressiva em relação ao governo, em vez de rostos moderados mais familiares. Alguns dos ativistas presos na quarta-feira estavam entre os vencedores mais declarados. Mas a polícia também prendeu candidatos que haviam perdido suas disputas nas primárias e estavam menos diretamente envolvidos com os protestos em massa.

Em um vídeo do Facebook Live transmitido por Ng Kin Wai, um vereador distrital, quando a polícia chegou à sua porta na quarta-feira, um oficial pode ser ouvido dizendo que estava prendendo Ng sob suspeita de "subversão do poder do Estado". O oficial diz que tem “motivos para acreditar” que Ng participou das primárias para ganhar o cargo e, por fim, “forçar a diretora-executiva Carrie Lam a renunciar”.

Au Nok-hin, um ex-membro do Conselho Legislativo que ajudou a organizar as primárias, também foi preso na quarta-feira. Ele deixou seu papel de organizador depois que o governo advertiu que o esforço poderia resultar em subversão.

A conta no Twitter de Joshua Wong, o ex-líder estudantil que é um dos rostos mais proeminentes dos protestos de Hong Kong, disse que a polícia também havia invadido a casa de Wong na quarta-feira de manhã porque ele havia participado da primária.

Wong está cumprindo mais de um ano de prisão por seu papel em um protesto de 2019, uma acusação não vinculada à lei de segurança nacional. As condenações ao abrigo da lei de segurança podem resultar em sentenças significativamente mais longas.

Também na quarta-feira, os policiais entregaram uma ordem judicial à Stand News, uma agência de notícias vista como apoiadora dos protestos, solicitando documentos. Eles invadiram os escritórios do Apple Daily no ano passado.

Grupos de direitos humanos condenaram as prisões em massa. Maya Wang, pesquisadora sênior da Human Rights Watch sobre a China, disse que as autoridades removeram "o verniz remanescente de democracia na cidade".

“A repressão gera resistência”, disse Wang em um comunicado, acrescentando que “milhões de pessoas de Hong Kong persistirão em sua luta por seu direito de votar e se candidatar a um governo democraticamente eleito”.

Nathan Law, um proeminente ativista de Hong Kong que fugiu para Londres no ano passado, pediu à União Europeia que imponha sanções a Hong Kong e às autoridades chinesas envolvidas nas prisões./NYT