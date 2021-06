Polícia de Hong Kong prende executivos durante operação em jornal

HONG KONG - A polícia de Hong Kong fez uma operação nesta quinta-feira, 16, na sede do jornal pró-democracia Apple Daily e prendeu cinco executivos, incluindo o editor-chefe, Ryan Law, sob a nova lei de segurança, informaram a polícia e o veículo de comunicação.

Segundo a polícia, os executivos foram detidos por conspiração com um país estrangeiro ou com elementos externos para pôr em risco a segurança nacional. Uma fonte policial confirmou à agência France Presse que os cinco detidos são executivos da empresa Next Digital, que controla o jornal.

Leia Também Líderes ativistas de Hong Kong são condenados a até 18 meses de prisão por protesto de 2019

O Apple Daily transmitiu a operação ao vivo em sua conta no Facebook. As imagens mostraram os policiais interditando o complexo e entrando no prédio.

Essa foi a segunda vez em menos de um ano que o jornal foi alvo de uma operação da polícia. O bilionário Jimmy Lai, dono da publicação, foi acusado de conspiração após uma incursão realizada em agosto passado e cumpre pena por participação nas manifestações pró-democracia que sacudiram Hong Kong em 2019./AFP