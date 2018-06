Polícia de Israel dispersa manifestantes palestinos A polícia israelense dispersou dezenas de manifestantes palestinos nesta sexta-feira perto da mesquita de Al-Aqsa, que fica no Monte do Templo, em Jerusalém, após jovens terem apedrejado policiais no local e na Cidade Velha. O porta-voz da polícia de Israel, Micky Rosenfeld, disse que o tumulto começou quando manifestantes palestinos apedrejaram policiais que estavam na entrada do complexo religioso. A polícia entrou no local e usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes.