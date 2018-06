Polícia de Israel está à procura de atirador que matou duas pessoas em Tel Aviv

A polícia israelense está à procura de um atirador que matou duas pessoas em um atentado em Tel Aviv ontem, 1. A porta-voz Luba Samri afirma que a polícia permaneceu em "alerta máximo" durante todo o sábado. Segundo Samri, a polícia e as forças especiais procuraram o atirador durante toda a noite.

O homem armado abriu fogo do lado de fora de um bar em uma das principais ruas de Tel Aviv na sexta-feira à tarde, matando duas pessoas e ferindo pelo menos outras três, antes de fugir da cena.

Parentes do atirador da aldeia árabe de Arara, ao norte de Israel, disseram reconhecer o homem a partir de imagens de TV que foram ao ar no noticiário local. A polícia diz que eles estão investigando possíveis motivos para o ataque, que aconteceu em meio a mais de três meses de violência entre israelenses e palestinos. / Associated Press