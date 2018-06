Polícia de Israel tira computadores da web após ameaça de vírus

TEL-AVIV - Os escritórios da polícia de Israel receberam ordens às 10h30 (horário local) desta quinta-feira, 25, para desconectar todos os computadores da internet e usar somente a rede interna, depois de receberem informações a respeito de um ciberataque, disse a Efe. Os funcionários também estão proibidos de usar CDs ou dispositivos USB nos equipamentos. Técnicos estão apurando se houve alguma infecção, mas especula-se que se trata de um caso isolado.

A ameaça ocorre uma semana depois de um ciberataque em ministérios e instituições oficiais. O vírus foi disseminado em um e-mail com o nome do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, Benny Gantz, por meio de mensagens com declarações de políticos e solicitações de amizade no Facebook. Diante do problema, o Ministério do Exterior orientou representantes estrangeiros a ficarem atentos, de acordo com a imprensa da região.