Polícia de Israel usou o spyware Pegasus para espionar filho e pessoas próximas de Netanyahu

A polícia de Israel espionou ilegalmente os telefones do filho do ex-primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e membros de seu círculo íntimo, informou um jornal local nesta segunda-feira, 7. A reportagem desencadeou a abertura de uma investigação de alto nível e desorganizou o julgamento por corrupção do ex-líder.

O jornal de negócios israelense Calcalist publicou uma série de reportagens recentes alegando que a polícia usou o controverso spyware Pegasus do NSO Group para invadir os telefones de manifestantes e outros cidadãos israelenses sem mandado, provocando condenação de todo o espectro político. O Pegasus tem sido associado a inúmeros abusos de direitos humanos em todo o mundo.

O ministro da Segurança Pública, Omer Barlev, que supervisiona a força policial do país, anunciou a formação de uma comissão governamental de inquérito chefiada por um juiz aposentado para “investigar em profundidade a violação dos direitos civis e da privacidade nos anos em questão”. Ele disse que as supostas violações parecem ter sido realizadas por ex-funcionários em governos anteriores.

O relatório de segunda-feira afirmou que o Pegasus se tornou “uma das ferramentas mais usadas para coleta de inteligência nas mãos da polícia” e foi usado contra políticos, manifestantes, magnatas dos negócios, diretores de ministérios e conselheiros próximos e o filho de Netanyahu. Como reportagens anteriores, o jornal não citou fontes, mas pela primeira vez nomeou pessoas supostamente vigiadas pela polícia.

Netanyahu exigiu uma “investigação forte e independente” sobre o suposto uso indevido do spyware pela polícia contra ele, chamando-o de “dia obscuro para Israel”.

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, disse que as alegações, se verdadeiras, são “muito sérias”. O Pegasus, disse ele em um comunicado, "não se destina a ser usado em campanhas de phishing visando o público ou funcionários israelenses, e é por isso que precisamos entender exatamente o que aconteceu".

O ex-chefe de polícia de Israel, Roni Alsheikh, que estava no comando durante grande parte da suposta espionagem, se recusou a comentar o assunto.

Julgamento prejudicado

O Calcalist disse que a polícia usou o spyware contra um telefone registrado em nome do filho de Netanyahu, Avner, bem como de dois assessores de comunicação e da esposa de outro réu em um dos três casos de corrupção contra o ex-líder.

As alegações também podem prejudicar o julgamento de corrupção de Netanyahu, após relatos de que a polícia usou o spyware para vigiar uma testemunha-chave.

Eles estão entre várias figuras proeminentes que foram alvo de spyware, incluindo líderes empresariais, ex-diretores de ministérios e prefeitos, informou o Calcalist . Segundo a reportagem, os organizadores de manifestações em nome das pessoas com deficiência e da minoria etíope de Israel também foram alvos.

A investigação de Barlev segue anúncios da polícia israelense e do escritório do procurador-geral de que eles investigariam. Na semana passada, a polícia pela primeira vez reconheceu ter encontrado evidências que apontam para o uso indevido do spyware.

As autoridades não disseram qual spyware foi usado. Mas Calcalist disse que era o Pegasus, cuja empresa-mãe está envolvida em controvérsias depois que o softawre foi ligado à espionagem de jornalistas, ativistas e políticos em vários países.

O jornal disse que a polícia usou o spyware para coletar informações antes que qualquer investigação fosse aberta, e sem mandados judiciais. Não está claro se o círculo íntimo de Netanyahu foi alvo devido ao seu julgamento por corrupção em andamento ou por outros motivos.

O Gabinete do governo se reuniu na segunda-feira para aprovar Gali Baharav-Miara como o nova procuradora-geral do país. Ela substitui Avichai Mandelblit, que foi escolhido a dedo por Netanyahu, mas presidiu sua acusação. O mandato de seis anos de Mandelblit terminou na semana passada.

Netanyahu está no meio de um longo julgamento de corrupção por acusações de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em três casos separados. Seu governo histórico de 12 anos chegou ao fim no ano passado, quando um governo de coalizão estreito foi empossado após quatro eleições em menos de dois anos.

Netanyahu nomeou Mandelblit e Alsheikh, o ex-chefe de polícia, e enquanto estava no cargo ele supostamente promoveu Pegasus para fortalecer os laços com os estados árabes do Golfo e outros governos autoritários. Agora, ele acredita que o mesmo produto foi usado contra ele.

O ex-premiê há muito acusa a polícia de atingi-lo injustamente. Até os oponentes políticos de Netanyahu expressaram indignação. Falando ao parlamento na segunda-feira, Netanyahu disse que era "completamente inconcebível" que a polícia usasse "as ferramentas mais agressivas do mundo" para vigiar os cidadãos.

“Spywares destinados a frustrar o terrorismo e combater nossos inimigos se tornaram uma ferramenta diária dos funcionários da polícia para espionar cidadãos que violam todas as normas e todas as leis”, disse ele. “Quem sabe que tipo de uso indevido foi feito com essa espionagem.”

A testemunha do julgamento cujo telefone teria sido hackeado, Shlomo Filber, deve depor nos próximos dias e os advogados de Netanyahu devem solicitar um adiamento de seu depoimento. O tribunal cancelou uma audiência na terça-feira para permitir que os promotores tenham tempo para responder às alegações sobre o suposto hacking dos telefones dos associados de Netanyahu.

O Calcalist informou que a polícia também usou o spyware em Dudu Mizrahi, CEO da empresa de telecomunicações Bezeq de Israel, para avaliar a credibilidade de seu depoimento em um dos casos. Ainda não está claro se alguma das evidências supostamente coletadas foi usada contra Netanyahu.

O Pegasus do NSO Group permite que as operadoras se infiltrem perfeitamente no celular de um alvo e obtenham acesso ao conteúdo do dispositivo, incluindo comunicações em tempo real, sem que o usuário precise autorizar o software. Outras empresas israelenses também produziram poderosas ferramentas de espionagem.

A NSO não divulga seus clientes e diz que não tem acesso à inteligência que eles coletam ou controlam como seus produtos são usados. Ele diz que todas as suas vendas são aprovadas pelo Ministério da Defesa de Israel e que sua tecnologia é usada por governos para combater o crime e o terrorismo./AP e REUTERS