Polícia de Karachi é autorizada a atirar em suspeitos Forças de segurança receberam ordens hoje para atirar em qualquer suspeito na maior cidade do Paquistão, Karachi. Quatro dias consecutivos de violência no local deixaram pelo menos 71 mortos e fizeram com que líderes políticos convocassem um dia de luto que fechou o comércio e afastou os carros das ruas.