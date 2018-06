Polícia de Londres investiga 199 denúncias contra Savile A polícia metropolitana de Londres informou nesta quarta-feira que investiga 199 acusações de estupros e abuso sexual supostamente cometidos por Jimmy Savile, o falecido apresentador de um programa infantil na televisão estatal British Broadcasting Corporation (BBC). Savile morreu de causas naturais aos 84 anos em 2011. As denúncias contra o apresentador começaram a ser feitas após a morte de Savile. Segundo a polícia, a maioria das vítimas são mulheres e as acusações são de abusos sexuais, embora 31 denúncias sejam de estupros. As vítimas eram crianças e adolescentes quando os crimes teriam sido cometidos, entre as décadas de 1980 e 2000. A BBC foi acusada de encobrir as acusações contra Savile, enquanto fazia documentários elogiosos sobre a vida do apresentador.