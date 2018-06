Polícia de Londres prende quatro suspeitos de terrorismo durante operação

LONDRES - A Polícia Metropolitana de Londres prendeu nesta quarta-feira, 2, quatro suspeitos de terrorismo durante uma operação em Luton, cidade ao norte da capital da Grã-Bretanha.

Os quatro, com cerca de 30 anos e cujas identidades não foram reveladas, foram detidos em uma ação conjunta de agentes da Scotland Yard e de uma unidade antiterrorista do sul da Inglaterra.

Eles serão interrogados em uma delegacia de Londres sob suspeita de envolvimento na organização, preparação e instigação de atos terroristas, informou a Polícia Metropolitana de Londres. Os agentes realizaram batidas em sete imóveis de Luton, que fica a 51 km da capital britânica.

A Scotland Yard explicou que a operação faz parte de uma investigação focada em supostas atividades terroristas na região de Luton e não tem ligação com os ataques do último dia 13 de novembro em Paris, nos quais 130 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas.

A Polícia Metropolitana de Londres não confirmou se as prisões têm relação com o terrorismo islâmico, mas a operação ocorreu no mesmo dia em que o Parlamento vota se a Grã-Bretanha bombardeará o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, indicou que as forças de segurança já impediram várias tentativas de atentados terroristas em 2015 e que a ameaça do EI no país é alta. /EFE