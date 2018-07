Polícia de Moscou prende 10 ativistas em manifestação

Aproximadamente 50 jovens ativistas, vestindo camisetas vermelhas com o retrato de Khodorkovsky, marcharam pela rua Old Arbat, distribuindo camisetas e balões. De repente, do telhado de um edifício ao longo do trajeto, uma grande bandeira de plástico foi desenrolada desejando feliz aniversário e liberdade ao magnata.

Os ativistas detidos foram levados em veículos da polícia. Manifestações também foram planejadas neste domingo em São Petersburgo e Londres. Khodorkovsky está na prisão desde que foi detido, em 2003, por desafiar o poder de Vladimir Putin, que era presidente da Rússia naquela época. As informações são da Associated Press.