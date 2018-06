Polícia de Moscou reprime protesto contra estação de TV

Entre os detidos estava Sergei Udaltsov, um líder oposicionista que já havia sido detido duas vezes este mês em protestos após a vitória do primeiro-ministro Vladimir Putin nas últimas eleições presidenciais.

No protesto deste domingo, centenas de manifestantes entoavam expressões como "Que vergonha NTV" e "Rússia sem Putin".

O programa da NTV, "Anatomia de um Protesto", transmitido na quinta-feira, desencadeou dezenas de milhares de mensagens de protesto na rede de microblogs Twitter e em páginas de redes sociais na internet.

Depois de chegar ao poder em 2000, Putin orquestrou a aquisição da rede privada NTV pela gigante do setor de gás controlada pelo Estado Gazprom. As informações são da Associated Press.