Polícia de Nova York detém 111 por fraude com cartões Caixas de bancos, trabalhadores de restaurantes e outros empregados em Nova York furtaram dados de cartões de crédito de turistas estrangeiros e norte-americanos de outras cidades, como parte de uma rede de roubos eletrônicos que se estendeu à China, Europa Ocidental e Oriente Médio, informaram nesta sexta-feira as autoridades. No total, 111 pessoas foram detidas. O roubo dos dados deixou milhares de vítimas e provocou um prejuízo de US$ 13 milhões. O fiscal Richard Brown, do distrito nova-iorquino do Queens, disse foi o maior caso de fraude que ele viu em duas décadas de trabalho. As acusações incluem corrupção empresarial e roubo.