Polícia de Nova York esvazia WFC 2 por pacote com granada falsa

Texto atualizado às 14:36

NOVA YORK - O pacote suspeito que provocou nesta quinta-feira, 12, o esvaziamento do edifício número dois do World Financial Center de Nova York, a poucos metros de onde ficava o World Trade Center, continha uma granada falsa, confirmou um porta-voz da Polícia.

Dois pacotes suspeitos haviam sido encontrados, de acordo com informações da polícia nova-iorquina. Funcionários da sede do banco japonês de investimentos Nomura, que se localiza no prédio, também confirmaram a evacuação do WTC 2.

"Fomos retirados por volta das 12h (de Brasília) e não nos disseram o motivo. Soubemos agora que tem a ver com um pacote", disse um trader sênior da Nomura.

O World Financial Center, que abrange quatro torres, está localizado à beira do rio Hudson e inclui um vasto corredor com lojas e espaços públicos.

O prédio está localizado na região dos atentados de 11 de setembro de 2001, que atingiram o World Trade Center.

As informações são da Dow Jones, Efe e AE.