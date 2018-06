Polícia de NY encontra corpos de 2 pessoas em escombros de prédios que desabaram

A identidades das duas pessoas mortas, encontradas entre os escombros neste domingo não foram divulgadas. As autoridades estavam procurando por dois homens desaparecidos, que supostamente estavam dentro de um restaurante no piso térreo do prédio no momento da explosão. Moises Lucon, de 26 anos, trabalhava no restaurante, e Nicholas Figueroa, de 23, era um funcionário de um boliche, e estava no local no momento da acidente.

Durante o dia, funcionários das equipes de resgate fizeram buscas através de pilhas de tijolos soltos e madeira; cães farejadores foram usados na busca sobre detritos de três prédios de apartamentos que desmoronaram.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que alguém deve ter utilizado um encanamento de gás de forma inapropriada, antes da explosão, ocorrida na quinta-feira passada, que feriu 22 pessoas, quatro delas gravemente.

A empresa de energia Consolidated Edison afirmou, em agosto, que a linha de gás tinha sido utilizada de maneira ilegal. Fonte: Associated Press.