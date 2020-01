Polícia de Porto Rico usa gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes

PORTO RICO - A polícia de Porto Rico usou gás lacrimogêneo para dispersar pessoas que se manifestavam em San Juan pedindo a renúncia da governadora Wanda Vázquez, nesta quinta-feira. As manifestações cobram atenção para as vítimas dos terremotos, depois de saber que não havia comida disponível nas áreas afetadas.

A polícia recorreu ao gás após vários avisos às centenas de pessoas que permaneceram em frente a La Fortaleza, sede do Executivo em San Juan, horas após o final da manifestação liderada por artistas em que se exigiu a saída de Vázquez do Executivo.

Depois de solicitar o término da concentração sem sucesso, cerca de 21 horas, horário local, a Unidade de Operações Táticas (UOT) e a Unidade Motorizada da Polícia de Porto Rico foram ativadas.

Após o lançamento do gás, centenas de pessoas se espalharam pelas ruas do centro histórico de Old San Juan enquanto jogavam panelas em protesto.

Os confrontos ocorreram horas após o final da manifestação, quando parecia que não se registrariam incidentes.

O intérprete de música urbana René Pérez, artisticamente conhecido como Residente, e o jogador de beisebol San Luis Yadier Molina Cardinals foram os organizadores da marcha.

Juntamente com os manifestantes reunidos, representantes do Sindicato Geral dos Trabalhadores (UGT), do Sindicato dos Trabalhadores de Porto Rico (SPT) e da Federação de Professores de Porto Rico (FMPR), entre outros, puderam ser vistos.

A prefeita de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apoiou, por meio de um comunicado, a manifestação chamada para solicitar a saída do governador da ilha e do presidente do Senado pela administração da crise do terremoto.

Os incidentes desta quinta-feira são remanescentes dos do verão passado, quando sérios confrontos de dias causaram a saída de Ricardo Rosselló como Chefe do Executivo.

A causa foi a divulgação de um "bate-papo" privado de Rosselló e cerca de uma dúzia de seus colaboradores, nos quais eles insultaram e criticaram pessoas e grupos de diferentes tipos. /EFE