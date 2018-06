Polícia de Toronto recupera vídeo que mostra prefeito fumando crack

A polícia de Toronto, a maior cidade do Canadá, anunciou nesta quinta-feira, 31, ter recuperado um vídeo no qual o prefeito da cidade, Rob Ford, teria sido visto fumando crack. A descoberta foi feita em meio a investigações que levaram à prisão por tráfico de drogas de dois colaboradores próximos de Ford.

Prefeito nega ser usuário de crack - Foto: Mark Blinch/Reuters

Traficantes tentaram vender as imagens ao jornal Toronto Star, que se recusou a comprá-lo e apenas noticiou sua existência. Ford negou ser usuário ou viciado na droga.

Após uma série de buscas, a polícia conseguiu recuperar o vídeo de um hard drive apreendido. "As imagens condizem com o que foi revelado pela imprensa", disse o chefe de polícia de Toronto, Bill Blair. "Fiquei desapontado com o que vi."

Segundo a polícia, Alexander Lisi, amigo e motorista de Ford, foi indiciado por porte e tráfico de drogas. Testemunhas do processo disseram à Justiça que ele era o responsável por vender maconha e cocaína ao prefeito. / AP