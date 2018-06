Polícia de Uganda impede ataque terrorista em A polícia de Uganda frustrou neste sábado uma tentativa de ataque terrorista na capital do país, Kampala, no que pareceu ser um ataque do grupo militante somali Al-Shabaab, afirmou Fred Enanga, porta-voz da polícia. Autoridades de segurança do país prenderam vários suspeitos e recuperaram materiais explosivos durante uma operação em Kampala.