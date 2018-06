Polícia defende gás lacrimogêneo em Hong Kong

"A polícia teve que usar a força mínima a fim de dar uma distância naquele momento entre os manifestantes e também a polícia", disse o comissário assistente de polícia para operações, Cheung Tak-Keung, a repórteres nesta segunda-feira.

Em uma mudança de tática, os policiais levantaram barricadas, mas não intervieram em agrupamentos. O emprego de bombas de gás lacrimogêneo parece ter saído pela culatra a julgar pelas multidões que se juntavam nesta segunda-feira. Após a jornada de trabalho, muitas pessoas passaram a se reunir com estudantes nas principais vias perto de sede do governo da cidade e em várias outras partes de Hong Kong. Fonte: Associated Press.