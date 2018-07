Polícia desarticula quadrilha de sequestradores vinculada a Florence Cassez

CIDADE DO MÉXICO - A Polícia mexicana capturou quinta-feira, 16, Dhither Camarillo, desarticulando totalmente a quadrilha de sequestradores 'Los Zodiaco'.

Camarillo, de 39 anos e conhecido como 'El Toro', foi detido em Cancún, no Caribe mexicano. Ele supostamente se encarregava de interceptar e cuidar das vítimas no cativeiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) local. De acordo com a fonte, a quadrilha foi parcialmente desarticulada com a detenção do líder do grupo, Israel Vallarta Cisneros, conhecido como 'El Cáncer', em dezembro de 2005.

Vallarta foi detido junto com a namorada, Florence Cassez, que garantiu desconhecer as atividades do namorado. Também denunciou irregularidades durante sua captura, como uma montagem da detenção feita para ser televisionada.

'Los Zodiaco' operaram de 2001 a 2009 no Estado do México e no Distrito Federal, no centro do país. Três anos depois de Florence e Vallarta terem sido detidos, a Justiça mexicana condenou a francesa a 98 anos de prisão, mas depois reduziu a pena a 60 anos.

O problema diplomático levou ao cancelamento este ano da participação do país latino-americano nos festejos culturais do Ano do México na França, depois que o presidente Nicolas Sarkozy decidiu que Florence seria lembrada em cada ato.