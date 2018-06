Polícia descobre plantação de maconha em túnel romano

A polícia entrou no túnel na segunda-feira e também encontrou cogumelos cultivados no local. Atrás de uma parede falsa, os policiais encontraram as plantas de maconha crescendo, iluminadas por luzes artificiais e molhadas por um sistema de irrigação. A polícia disse que encontrou uma quantidade correspondente a 340 quilos de maconha, que dariam para enrolar pelo menos 340 mil cigarros. O dono das plantações de maconha e cogumelos, romano, foi detido.

As informações são da Associated Press.