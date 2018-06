Polícia desmonta célula da Al-Qaeda na Itália e prende 9 suspeitos

ROMA - A polícia da Itália prendeu nesta sexta-feira, 24, nove suspeitos de integrarem uma célula da Al-Qaeda no país, incluindo dois supostos guarda-costas de Osama bin Laden, como parte de uma operação antiterrorismo. Ao todo, 18 mandados de prisão foram expedidos e a polícia ainda está à procura de outros suspeitos.

Segundo os investigadores, a rede italiana estaria envolvida na realização de alguns atentados terroristas. Um deles teria ocorrido em Peshawar, no Paquistão, em 2009, matando mais de 100 pessoas.

Em uma conferência de imprensa em Cagliari, na Sardenha, Mauro Mura, procurador da Itália, disse que escutas telefônicas indicaram que suspeitos tinham planejado um ataque contra o Vaticano em 2010, mas que o plano de ataque não seguiu adiante porque o homem-bomba deixou a Itália. De acordo com Mura, as escutas telefônicas deram "sinais de outros planos para possíveis ataques".

Os suspeitos presos estavam em contato direto com líderes da Al-Qaeda e do movimento Taleban no Paquistão, além de membros localizados em sete províncias italianas, disseram os investigadores.