Polícia detém 450 em Moscou e São Petersburgo Policiais entraram em confronto nos centros de Moscou e de São Petersburgo nesta terça-feira com manifestantes que tentavam realizar um segundo dia de protestos contra as supostas fraudes eleitorais, ocorridas nas eleições parlamentares russas, realizadas no final de semana. Já o primeiro-ministro Vladimir Putin, cujo partido Rússia Unida seria o suposto beneficiado por essas fraudes, se disse "satisfeito" com o resultado das eleições.