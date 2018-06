Polícia detém acusados de tiroteio em Chicago

Autoridades disseram que Byron Champ e Kewane Gatewood foram acusados de tentativa de homicídio. Contudo, superintendente da polícia de Chicago, Garry McCarthy, afirmou que, ainda que os dois tenham exercido papéis críticos no tiroteio, nenhum deles deve ter puxado o gatilho.

Acredita-se que até três pessoas abriram fogo na quinta-feira em uma quadra de basquete do parque. Entre os feridos estava Deonta Howard, de três anos, que está se recuperando de uma cirurgia após ser baleado perto de uma orelha, junto com dois adolescentes. Fonte: Associated Press.