A polícia de Hamburgo disse que deteve dois jovens homens que estavam próximos ao prédio onde fica a sede do jornal alemão. A porta-voz da polícia, Karina Sadowsky, não deu detalhes sobre os suspeitos e disse que algumas pedras e um coquetel Molotov foram encontrados no arquivo do jornal, localizado no porão do edifício. Fonte: Dow Jones.