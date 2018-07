Polícia detém 'El Taleban', um dos chefões da droga na zona de fronteira com os EUA O governo do México anunciou ontem a prisão de um dos traficantes mais procurados do país: Iván Velázquez Caballero - conhecido como "El Taleban" -, um dos líderes do cartel Los Zetas. As autoridades mexicanas comemoraram a "vitória" sobre o crime organizado.