Polícia dispersa manifestação em Amã, na Jordânia A tropa de choque da Jordânia entrou em confronto hoje com dezenas de manifestantes que pedem reformas políticas no país e tentavam montar um acampamento em uma praça central da capital, Amã. Os manifestantes foram desalojados com violência e pelo menos 15 ficaram feridos, no incidente mais brutal na capital jordaniana desde maio.