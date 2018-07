Polícia dispersa protesto pró-democracia no Marrocos Munida de cassetetes e dirigindo motocicletas, a polícia do Marrocos avançou contra milhares de manifestantes que foram às ruas de Casablanca hoje em protesto em favor da democracia. Grupos de policiais percorreram as principais ruas do bairro de Sbata, impedindo quaisquer tentativas de reagrupamento das pessoas.