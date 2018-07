Polícia diz que investigação sobre tabloide foi sabotada A polícia britânica afirmou hoje que alguém está tentando sabotar a investigação em torno do tabloide News of The World, do grupo News Corp, do magnata Rupert Murdoch. Segundo os policiais, essa sabotagem é feita através do vazamento de detalhes da investigação para a imprensa. Também hoje foi divulgado que o ex-primeiro-ministro Gordon Brown teria sido uma das vítimas do escândalo.