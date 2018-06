Polícia do Bahrein volta a reprimir protestos na capital A tropa de choque da polícia do Bahrein lançou bombas de gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral na repressão a um protesto contra a monarquia realizado hoje em Manama, a capital do país. Na periferia da cidade, uma outra manifestação transcorria pacificamente nesta sexta-feira.