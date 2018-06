Polícia do Camboja atira contra manifestantes

A polícia do Camboja abriu fogo contra um protesto de trabalhadores do setor têxtil na periferia da capital do país, Phnom Penh. A política militar primeiro fez disparos de alerta para o alto e, em seguida, atirou contra os manifestantes, deixando várias pessoas feridas.

Pelo menos três pessoas morreram, segundo a agência de notícias AP.

Essa é a última de uma série de embates violentos entre as forças de segurança e trabalhadores do setor têxtil, que demandam melhores salários. Fonte: Dow Jones Newswires.