Polícia do Canadá prende 70 manifestantes que se opõem a medidas sanitárias em Ottawa

OTTAWA - Em um interação tensa, mas sem confrontos, a polícia canadense prendeu 70 manifestantes nesta sexta-feira, 18, em Ottawa e rebocou veículos em uma operação para dispersar protestos liderados por caminhoneiros contra medidas de combate à covid-19. "Temos a situação sob controle e continuamos avançando para desobstruir nossas ruas", disse o chefe de polícia Steve Bell, em entrevista coletiva. "Os manifestantes foram acusados de crimes múltiplos e diversos, incluindo vandalismo."

A polícia de Ottawa começou a rebocar caminhões do centro da capital e intensificou as prisões de manifestantes em uma tentativa de encerrar o protesto que paralisa a cidade há mais de três semanas.

Os manifestantes alinharam caminhões pesados do lado de fora do Parlamento e do escritório do primeiro-ministro, Justin Trudeau, que na segunda-feira decretou estado de emergência depois que os manifestantes bloquearam passagens fronteiriças para os EUA, afetando a economia dos dois países. A polícia de Ottawa, temendo uma escalada ou violência, tentou dispersá-los inicialmente com multas e ameaças de prisão.

Nesta sexta-feira, após ser acusada de lentidão e leniência, a polícia da capital disse que prendeu 15 manifestantes e rebocou 4 veículos, incluindo o que um fotógrafo da Reuters disse ser um caminhão de 18 rodas. Centenas de policiais fizeram fila diante dos manifestantes, nas proximidades do Parlamento, avançando lentamente em direção à multidão e efetuando as prisões.

De acordo com a polícia, manifestantes negacionistas usaram crianças como escudos humanos para impedir o avanço de agentes que tentavam dispersar o grupo. Alguns se ajoelharam diante dos policiais com os braços dados. Outros empurraram os agentes à medida que avançavam. Um homem gritou “liberdade” quando a polícia o prendeu.

Houve relatos de confrontos em alguns pontos do protesto, iniciado por caminhoneiros contra a obrigatoriedade de vacina para quem cruza a fronteira com os EUA. Pelo menos um veículo blindado de estilo militar foi visto no centro de Ottawa, além de vários guinchos que aguardavam para remover os caminhões.

Após as prisões, o centro de Ottawa foi fechado pela polícia e as pessoas somente podiam acessar o local após passarem por pontos de controle determinados pelas autoridades locais, para impedir que mais manifestantes se juntassem ao ato ou levassem comida para os que ainda permanecem no local. Os negacionistas, muitos deles caminhoneiros, podem ser multados, perder a carteira de habilitação e ficarem proibidos de cruzar a fronteira para os EUA. /REUTERS, EFE e AFP