Polícia do Chile prende 3 suspeitos de explosão em metrô A polícia chilena prendeu, nesta quinta-feira, três suspeitos de realizar o ataque a bomba numa área comercial ligada a uma estação de metrô de Santiago, no dia 8 de setembro, que deixou 14 pessoas feridas. O ministro do Interior e de Segurança, Rodrigo Penailillo, anunciou a prisão de dois homens e uma mulher, um deles suspeito pela concretização do ataque e os outros dois suspeitos de atuar como cúmplices. A identidade dos presos não foi revelada.