Polícia do Colorado divulga morte causada por incêndio

O chefe de polícia local, Pete Carey, informou que foi encontrado o corpo de uma pessoa em uma casa da cidade de Colorado Springs, mas não forneceu maiores detalhes.

O incêndio, o mais destrutivo da história do Colorado, forçou mais de 30 mil pessoas a abandonarem suas casas na última terça-feira. No final de ontem, 15% das chamas haviam sido contidas e o custo da operação chegava a US$ 3,2 milhões.

O presidente Barack Obama anunciou que liberará recursos federais para os condados de El Paso e de Larimer, onde um incêndio iniciado há duas semanas matou uma mulher e destruiu 257 residências. Obama deverá visitar hoje as áreas afetadas. As informações são da Associated Press.