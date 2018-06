Polícia do Egito prende 25 em protesto contra morte de manifestantes em 2011 A polícia egípcia disparou gás lacrimogêneo e prendeu 25 pessoas nesta quarta-feira no centro do Cairo, onde centenas se reuniram para lembrar a morte de dezenas de manifestantes mortos pelas forças de segurança em 2011, informou o Ministério do Interior do Egito à agência de notícias estatal Mena.