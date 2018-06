Polícia do Iraque encontra 15 corpos com marcas de execução

BAGDÁ - A polícia iraquiana encontrou nesta segunda-feira, 28, 15 corpos, entre eles os de três mulheres, com tiros na cabeça, em Bagdá. Segundo fontes do setor de segurança, o caso aparenta ser uma execução no estilo de milícias.

A polícia encontrou os 15 corpos em diferentes regiões da cidade. As três mulheres tinha de 25 a 30 anos e haviam sido algemadas e executadas com tiros na cabeça em uma área industrial ao norte do distrito xiita de Sadr City. Não foram dados mais detalhes.

O medo do retorno aos dias da guerra civil sectária que teve seu auge em 2006-2007 aumentou depois que no mês passado militantes sunitas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês) se apoderaram de amplas áreas ao norte do país.

O Exército iraquiano, financiado e treinado pelos Estados Unidos, não conseguiu fazer frente ao rápido avanço dos militantes islâmicos sunitas. Agora, as milícias xiitas se equiparam às forças do governo nos confrontos com o Isil.

Os necrotérios de Bagdá estão cheios de vítimas da violência sectária, os sequestros estão aumentando e o derramamento de sangue tem forçado famílias a fugirem para o exterior ou se mudarem para bairros onde se sintam menos ameaçadas.

A celebração deste ano do Eid al-Fitr, feriado que marca o fim do Ramadã, está sendo marcada pela incerteza e apreensão enquanto os insurgentes se preparam para avançar sobre Bagdá e os políticos iraquianos não chegam a um acordo para formar um governo com divisão de poderes, capaz de enfrentar os rebeldes. /REUTERS