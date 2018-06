Polícia do Japão procura criança abandonada por pais em floresta como castigo

TÓQUIO - A Polícia do Japão está imersa na busca de uma criança de sete anos desaparecido desde o sábado, 28, em uma área de floresta e montanhosa do norte do país, após ser abandonada lá como castigo por seus pais.

Segundo o relato dos pais do menor, eles o obrigaram a descer do veículo no qual viajava a família por seu mau comportamento, deixando-o sozinho em uma estrada aos pés do monte Komagatake, na ilha japonesa de Hokkaido, informou hoje a emissora pública "NHK".

Embora a criança de sete anos tenha corrido atrás do veículo, seus parentes asseguraram às autoridades que o perderam de vista e, ao voltarem alguns minutos depois ao local no qual o tinham abandonado, ele já não foi localizado.

Os pais denunciaram o desaparecimento no sábado passado à tarde e em um primeiro momento falaram que o filho se perdeu enquanto recolhia frutos da floresta, embora posteriormente tenham reconhecido que ele foi abandonado como castigo por seu mau comportamento.

Cerca de 130 policiais e bombeiros procuram a criança em uma área de cinco quilômetros quadrados povoada por ursos selvagens. / EFE