Polícia do Kuwait reprime protesto de apátridas Um ativista kuwaitiano dos direitos humanos disse que a polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar manifestantes que pediam ao país árabe que reconheça que eles são cidadãos do Kuwait. O ativista Taher al-Baghli, da Sociedade Kuwaitiana pelos Direitos Humanos, disse que a polícia fez detenções nesta sexta-feira entre os manifestantes, a maioria dos quais descendem de tribos de beduínos do deserto que são considerados apátridas pelo Estado do Kuwait.