Polícia dos Estados Unidos prende três hackers do Lulzsec

Três líderes do grupo de hackers Lulzsec foram presos nos Estados Unidos, afirmaram agentes do FBI (a polícia federal do país).

Outros dois suspeitos devem ser detidos ainda nesta terça-feira.

O coletivo, ligado ao grupo de ativistas online Anonymous, assumiu responsabilidade por vários ataques que conquistaram notoriedade no ano passado.

O Anonymous divulgou no mês passado gravações de conversas telefônicas entre agentes do FBI e detetives de Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.