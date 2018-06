Polícia dos EUA prende suspeito de matar sete mulheres

Apenas duas vítimas foram identificadas até o momento. A jovem de 19 anos Afrika Hardy, encontrada morta em um hotel à beira da estrada, e Anith Jones, 35, que estava desaparecida desde o dia 8 de outubro e foi reconhecida por familiares. Guiada pelo suspeito, a polícia inicialmente descobriu outras duas vítimas. E, na noite do domingo, disse ter localizado outros três cadáveres, totalizando sete mortes.

O representante da polícia local, Rich Hoyda, não respondeu se o homem, de 43 anos, conhecia as vítimas, se havia confessado matar todas as sete mulheres e se já havia possíveis motivos para os crimes. Também não foram reveladas as acusações que a polícia irá prestar contra o suspeito.

A primeira vítima, Afrika, foi encontrada na noite da sexta-feira. "Uma amiga da falecida nos ligou e ela estava preocupada porque ela não estava atendendo suas ligações", disse Hoyda. "Então fomos até lá e encontramos ela morta".

Depois, os investigadores conseguiram um mandato de busca para uma casa de Gary e prenderam o suspeito. Hoyda diz que o homem confessou o crime durante o interrogatório e disse aos policiais "onde diversas outras vítimas (mulheres) de possíveis homicídios estavam".

O nome do suspeito ainda não foi divulgado porque ele não foi formalmente indiciado. Fonte: Associated Press.