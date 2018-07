Polícia dos EUA tenta entrar em apartamento de atirador

Segundo a sargento Cassidee Carlson, do Departamento de Polícia de Aurora, pode haver uma detonação controlada quando os especialistas finalmente entrarem no apartamento de Holmes, que fica no terceiro andar de um edifício residencial. De acordo com ela, o esquadrão antibomba está focado primeiro em desativar um fio elétrico, que está atravancando as operações até o momento. "Isso também pode incluir uma detonação controlada. Pode haver um forte estrondo e também um princípio de incêndio no local", afirmou.

O esquadrão antibomba está trabalhando juntamente com os bombeiros, que estão preparados para combater o fogo, segundo a sargento. Depois, os especialistas devem retirar do apartamento cerca de 30 pacotes de fogos de artifício já identificados, que serão envolvidos em sacos de areia. A representante da polícia explica que é preciso ter cuidado com o material para guardar a maior quantidade possível de provas.

"Nós não precisamos apressar nada", disse Carlson, acrescentando que especialistas em explosivos e produtos químicos de todo o país foram para Aurora para ajudar o esquadrão antibomba. "Ainda existem alguns detalhes desconhecidos. Nós não temos certeza absoluta de tudo o que está lá dentro (do apartamento)", comentou.

O chefe de polícia de Aurora, Da Oates, viu fotos do apartamento tiradas por um robô. "Eu vi uma quantidade enorme de fios, mecanismos de detonação, potes cheios de munição, outros potes com alguma espécie de líquido. Até mesmo algumas coisas que parecem projéteis de morteiros", comentou.

Ataque

Homes, um estudante de medicina de 24 anos, entrou na sala de cinema na madrugada de sexta-feira, vestindo roupas pretas, uma espécie de armadura e máscara de gás. Ele utilizou bombas de gás lacrimogêneo antes de abrir fogo contra a plateia, que assistia uma sessão especial de estreia do novo filme do Batman. A polícia cercou rapidamente o local e prendeu o acusado atrás do cinema, ao lado do seu carro. Ele não tentou resistir. As informações são da Dow Jones.