Polícia e estudantes se enfrentam em Santiago Um protesto para manter vivas as reivindicações dos estudantes chilenos - que no ano passado tomaram as ruas reivindicando educação gratuita e de qualidade - resultou em um novo confronto entre manifestantes e as forças de segurança em Santiago ontem. Três ônibus foram queimados na capital e dezenas de estudantes foram detidos. Outras manifestações ocorreram em ao menos três outras cidades.