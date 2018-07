Polícia e extrema direita se enfrentam nas ruas A polícia da Polônia e manifestantes de extrema direita entraram em confronto ontem em Varsóvia, após a festa de independência do país. Milhares de agentes haviam se enfileirado para evitar que os nacionalistas se digladiassem com ativistas de esquerda - como ocorreu em 2011. Cerca de 20 mil militantes, de diversas orientações, foram às ruas. Os conservadores atacaram os policiais com fogos de artifício e pedaços de concreto.