Polícia e jovens entram em confronto em Túnis

A emissora privada de televisão Nessma informou que grupos de jovens tentavam roubar os carros do que foram ao cemitério e começaram a atirar pedras quando a polícia chegou ao local.

Os policiais responderam com gás lacrimogêneo e parte do gás entrou no cemitério. Pessoas que foram ao funeral impedir os jovens de jogar pedras.

O assassinato do advogado de 48 anos intensificou a crise política na Tunísia. O corpo de Belaid ainda não haviam chegado ao cemitério quando os confrontos tiveram inicio. As informações são da Associated Press