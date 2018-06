Polícia e manifestantes no Camboja entram em conflito As forças de segurança nacional do Camboja entraram em confronto com milhares de trabalhadores da indústria têxtil e opositores do governo, que saíram às ruas no domingo, desafiando a proibição de protestos na capital. O confronto deixou pelo menos 10 pessoas feridas e ocorreu quando os manifestantes tentaram entrar no Freedom Park, no centro da capital Phnom Penh, considerado o principal ponto de encontro para partidários da oposição nos últimos meses.