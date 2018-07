Polícia e manifestantes se confrontam no Bahrein Policiais da tropa de choque e manifestantes se confrontam neste sábado em várias cidades do Bahrein, em um dos dias de protesto mais generalizado no país em meses. Policiais vestidos de preto usaram hoje gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar multidões de manifestantes que atiravam pedras para exigir a renúncia do governo.