Polícia egípcia não quer ser usada para opressão Centenas de policiais de baixa patente do Egito fazem protesto exigindo que não sejam utilizados como ferramenta de opressão política nos tumultos que ocorrem no país. Dezenas de agentes se reuniram nesta terça-feira em frente às sedes locais de administração em, pelo menos, 10 províncias do Egito. Alguns deles carregavam cartazes, com frases como "Nós somos inocentes pelo sangue dos mártires".