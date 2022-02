Polícia encerra bloqueio de caminhoneiros no Canadá

OTTAWA - Os últimos caminhões estavam sendo rebocados neste domingo, 20, na capital do Canadá, Ottawa, calma pela primeira vez em três semanas depois que uma operação policial encerrou um longo protesto contra medidas anticovid. A Polícia confirmou neste domingo que prendeu 191 pessoas e apresentou acusações contra 103 delas durante a operação para dispersar o protesto.

Trabalhadores limpavam as ruas nevadas do centro, onde a tropa de choque entrou em confronto com manifestantes por dois dias. O último dos manifestantes ficou até tarde da noite no sábado, cantando hinos de protesto da década de 80 e soltando fogos de artifício em frente a uma cerca de segurança de quatro metros de altura que foi erguida às pressas ao redor do Parlamento.

Mas o protesto transformado em festa de rua esfriou quando uma forte geada tomou conta da cidade. Na manhã deste domingo, a polícia vigiava vários postos de controle que restringiam o acesso a uma grande área do centro de Ottawa, enquanto um forte destacamento de forças de segurança ocupava o terreno conquistado pelos caminhoneiros.

A polícia de Ottawa emitiu um lembrete para proibir o tráfego naquele perímetro, exceto para residentes e trabalhadores locais. Duas pessoas foram presas durante a manhã, elevando o número de detidos para 191.

Ao todo, 89 dos detidos "foram sob condições" que incluem a proibição de se aproximarem de certas áreas, enquanto os restantes foram libertados incondicionalmente.

A Unidade de Investigações Especiais da Província de Ontário anunciou no domingo que está investigando ações policiais em dois incidentes na sexta-feira e no sábado, informou a emissora CBC. Uma mulher de 49 anos disse ter sido gravemente ferida após interagir com um agente da polícia de Toronto a cavalo. Outro caso envolve o uso de armas de choque perante uma multidão.

Segundo os agentes, até a noite deste domingo, 57 veículos foram rebocados para fora da cidade, paralisada desde que centenas de caminhões, vans e outros carros estacionaram lá em 29 de janeiro. Pela primeira vez em semanas, os moradores de Ottawa não acordaram assustados com as buzinas incessantes, que se tornaram um marco dos protestos.

A luta continua

Após serem expulsos, muitos manifestantes disseram à agência France Presse que continuariam lutando por sua causa.

Embora as medidas de saúde no Canadá tenham sido flexibilizadas com a diminuição do número de casos de covid-19, os manifestantes prometeram pressionar pelo levantamento completo das restrições, que estão entre as mais rígidas do mundo.

Enquanto isso, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau enfrenta um processo de uma associação de liberdades civis e críticas de rivais políticos pela decisão de invocar poderes de emergência raramente usados para reprimir protestos.

As pesquisas mostram que os canadenses, que antes eram bastante simpáticos ao movimento liderado pelos caminhoneiros, agora o rejeitam.

O chamado Comboio da Liberdade começou há um mês contra a obrigatoriedade de se vacinar para cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Com o passar dos dias, ganhou adeptos e inspirou protestos semelhantes em outros países.

Pelo menos três líderes dos protestos foram detidos e 32 milhões de dólares canadenses em doações e contas bancárias vinculadas ao movimento foram congelados./AFP e EFE