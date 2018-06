Polícia encerra sequestro e resgata 3 em Nova Jersey

As autoridades policiais foram inicialmente à residência na sexta-feira à tarde, após um parente de Carmelita Stevens dizer que não falava com ela há semanas e estava preocupada. Depois de realizar investigações, a polícia descobriu que seu filho não frequentava a escola há 12 dias.

Ao entrar na residência, a polícia encontrou Murphy no banheiro do andar superior, que dizia estar com armas de fogo, explosivos e três crianças. Os policiais recuaram então do segundo andar e resgataram um jovem de 19 anos do porão, que disse não ver sua mãe desde 24 de abril.

Os policiais entraram na casa por volta das 3h45 da madrugada deste domingo, após notarem "deterioração de estado mental" de Murphy e considerarem que seria necessário agir para garantir a sobrevivência dos sequestrados: uma menina de 18 anos e outra com 16, além de um garoto de quatro anos. Segundo os policiais, eles foram abusados sexualmente e agredidos. Murphy possuía uma longa vida criminal, incluindo assalto, ameaças com o uso de armas, agressões a crianças e crimes sexuais. As informações são da Associated Press.